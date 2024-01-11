الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1698 حالة خلال قافلة "حياة كريمة" فى "قلندول" بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جهته، قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بالمحافظة  بقرية قلندول بمركز ملوي، على مدار يومي 8 و9 يناير الجاري، شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1698 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 305 حالات جراحة، 410 حالات أطفال، 282 باطنة، 131 نساء، 81 أسنان، 30 تنظيم أسرة، 216 جلدية، 104 رمد، 139 أنف وأذن، وإجراء 229 تحليلًا متنوعًا، و10 حالات أشعة عادية، و15 حالة موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ115 مترددا، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ129 مترددًا.

من ناحية أخرى، كانت مديرية الصحة قد سبق وأعلنت عن إجراء 67 ألفا و28 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث تم إجراء 25 ألفًا و457 عملية جراحية مجانية على مدار عام 2023 الماضي، بمختلف التخصصات، منها 15378 جراحة عيون، و2048 مخ وأعصاب، و1392 جراحة أورام، و5137 قسطرة قلبية، و294 أوعية دموية وقسطرة طرفية، و377 قلب مفتوح، و692 عظام، و97 قسطرة بالمخ، و42 حالة زراعة قوقعة، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 67 ألفا و28 عملية جراحية.

قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا
قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا
قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا
قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا
قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا
قافلة طبية بقرية قلندول بملوي لصحة المنيا
صحة المنيا الكشف علي 1698 حالة قافلة طبية قرية قلندول بملوي مبادرة حياة كريمة

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