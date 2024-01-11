تعيين 675 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المنيا خلال ديسمبر

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.



واستعرض المحافظ، تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، أنه تم تعيين 675 شابًا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من جميع المؤهلات والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم المديرية.

من ناحية آخري كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد سبق ووجه بضرورة رفع وعى العاملين بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص، بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال عقد ندوات توعية بالمدارس والمديريات والمنشآت الحكومية تفاديا للحوادث وإصابات العمل وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة وتوفير بيئة خالية من المخاطر، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، ودور العبادة.

واتساقا مع هذه التوجيهات، أشارت فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الإدارة أطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا - إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية"، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنيا، لتنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي تستهدف العاملين بالمنشآت المختلفة، خلال الفترة من ٣ يناير الجاري وحتى ٨ مايو القادم، حرصًا على سلامة وصحة العاملين بكافة المنشآت الخدمية والمصانع، بهدف تأمين بيئة العمل وحماية العاملين وتطبيق كافة المعايير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين، والتي تعد من أهداف إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوحدة تكافؤ الفرص.

ومن جهتها؛ أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن موضوعات المبادرة تتناول مخاطر بيئة العمل على اختلاف أنواعها، إلى جانب " اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت " ضمن الكتاب الدوري رقم "٩ " لسنة ٢٠٢٢ الصادر من المحافظ، بالتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة.