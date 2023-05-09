"القوى العاملة" تختم تدريب 27 شخصا على التفصيل والتكييف بالمنيا

أعلن مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا محمد صلاح، عن ختام دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ8 متدربات وعلى مهنة التكييف والتبريد لـ19 متدربًا بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف صلاح، في تقريره لوزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك تدريب مهني مناسب على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات؛ لتأهيلهم وتمكينهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح أنه تم متابعة اختبار إتمام دورة التفصيل للمتدربين والمتدربات من أجل إعدادهم الإعداد الأمثل في المهن التي يحتاجها سوق العمل، منوهًا بأن الاختبار النهائي شمل اختبارًا نظريًا وأخر عمليًا، منوها بأنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة بالمنشآت التي تعمل بمجال صناعة الملابس.

وتابع أن المديرية تقوم عقب التدريب على توفير فرص عمل للشباب الذين اجتازوا دورة التبريد والتكييف؛ انطلاقًا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وعلى صعيد آخر، قال مدير مديرية القوى العاملة بأسوان فوزي صابر، إنه تم تنظيم دورة تدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور 50 متدربا بمقر القاعة التدريبية بمستشفى الصداقة الجديدة؛ تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بينها وبين مديرية التنظيم والإدارة.

وأضاف صابر أنه تم تنظيم هذه الدورة في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مختلف القطاعات لحث الجميع على الالتزام بها في حياتهم اليومية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن تلك التدريبات التي نظمتها المديرية تهدف إلى نشر الوعى اللازم لتطبيق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتوفير بيئة عمل نظيفة وأمنة وتفاديًا لوقوع أي حوادث.

من جهتهم، أكد الحضور بالندوة رغبتهم في الاستمرار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتطبيق ذلك على منشآتهم وهي (مستشفى الصداقة الجديدة، والهيئة العامة للسد العالي، وخزان أسوان، ومركز أورام أسوان، ومتحف النوبة، ومستشفى أسوان الجامعي وتلفزيون جنوب الصعيد القناة الثامنة).