رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الدراسى الأول

واصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إجراء جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة؛ للاطمئنان على سيرها وانتظامها، حيث أجرى اليوم جولات للجان اختبارات الطلاب بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة، إلى جانب تفقده لجان اختبارات الفرق الأولى لطلاب برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، وطلاب برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور معتز أحمد محمد عبدالرحمن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أبو هشيمة مصطفي، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية لشئون الأكاديمية، ووكلاء كلية الطب البيطري، وعمداء ومنسقي برامج الجامعة الأهلية

وأكد رئيس الجامعة على حسن انضباط العملية الامتحانية، منذ بدئها بكليات الجامعة، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر كل سبل الراحة والرعاية، لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على مواصلة الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم، وكل القواعد المنظمة للعملية الامتحانية. كما تابع سيادته مواصفات الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها معايير الجودة، ومضمونها للمادة الممتحنة، وتغطيتها أهدافه؛ تحقيقًا للشفافية والعدالة.

من ناحية أخرى، كان الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، قد عقد ُ لقاء موسعا بين رئيس الجامعة واللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا وجميع الصحفيين بالمحافظة، حيث أعرب الجانبان عن الاحترام المتبادل، والحرص على الصالح العام، وإعلاء المصلحة الوطنية.

وأكد رئيس جامعة المنيا على حرصه التام لتسهيل مهام الصحفيين، لأداء مهامهم داخل الجامعة، بما يحقق الصالح العام وتقدير دور الصحفيين المهنى.

من جهته؛ أعرب حجاج الحسينى، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، عن عمق العلاقة بين الصحفيين والجامعة مؤكدًا التعاون المستقبلى بين الجانبين. واستعرض رئيس جامعة المنيا، خلال اللقاء، الذى أستمر أكثر من ساعتين بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة خطط الجامعة للفترة المقبلة؛ في سبيل تحولها لجامعة ذكية خضراء تقدم تعليما وبحثا علميا عالى الجودة ضمن خطة التحول لنموذج جامعات الجيل الرابع بهدف خدمة مجتمع الأقليم والاقتصاد القومى وتخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ووظائف المستقبل، وذلك في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي للجامعة خلال العامين المقبلين.

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الأمتحانات

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الأمتحانات

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الأمتحانات

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الأمتحانات