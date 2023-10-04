الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة المنيا الأهلية تنظم لقاءً تعريفيًا موسعًا لطلابها الجدد والقدامى

رئيس جامعة المنياخلال
رئيس جامعة المنياخلال اللقاء التعريفي للطلاب بجامعة الأهلية

نظمت جامعة المنيا الأهلية لقاءً تعريفيًا موسعًا لطلابها، برعاية وحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وذلك للالتقاء مع الطلاب القدامى، والجدد المقبولين هذا العام بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال؛ استعدادًا لبدء الدراسة بالجامعة الاهلية رسميًا بكامل طاقتها، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة الحكومية.  

العام الجامعي الجديد

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب، مهنئهم بالعام الجامعي الجديد، ومتمنيًا أن يكون عامًا دراسيًا موفقًا، ومؤكدًا على حرصه أن يكون أول لقاء بهم بالجامعة الأم الحكومية التي تعد من أعرق الجامعات المصرية ذات التصنيف الدولي المعتبر في كافة التصنيفات العالمية المرموقة. والتي تنتمي إليها الجامعة الأهلية ببنيتها التحتية والتكنولوجية وقاعاتها وبرامجها، وامتلاكها لأحدث المعامل التخصصية، وطرق التدريس، التي يقوم عليها صفوة من هيئة التدريس لإتاحة الفرصة لطلابها للتعليم بجامعات الجيل الرابع.  

وأكد رئيس الجامعة خلال لقاءه مع الطلاب بأن الدولة لم تبخل بالدعم في إنجاز هذا الصرح الكبير والذي تم إنشاؤه في زمن قياسي، وتوفير 4 مليار جنيه من ميزانيتها لافتتاحه، معربًا عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب هذه الفكرة الرائدة، لتحقيق التطوير المنشود بالجامعات، وتقديم تعليم متميز يستهدف تحسين مستقبل الخريجين ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.  

وطالب  فرحات الطلاب بالاستمتاع بالحياة الجامعية وممارسة الأنشطة الطلابية والالتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية، واختيار اتحاد طلابي يمثل الطلاب ويعبر عن مطالبهم ويضع خطط الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وهوايتهم. ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة قام سيادته خلاله بالرد على كافة استفسارات الطلاب وتساؤلات أولياء الأمور الخاصة بالبرامج الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، موجههم بعد الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة من صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل الدائم والتعامل مع أساتذتهم والمتابعة المستمرة لصفحات الجامعة الرسمية.

 

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جامعة المنيا الأهلية لقاء تعريفي موسع الطلاب الجدد والقدامي عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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