الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يجتمع بمجلس كلية دار العلوم بمقرها الجديد تمهيدًا للافتتاح الرسمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأعضاء مجلس كلية دار العلوم بحضور الدكتورة غادة محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي بيومي عبد السلام وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد سيد كامل وكيل الكلية شئون البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية؛ بالمقر الجديد للكلية تمهيدًا للافتتاح الرسمي؛ لمناقشة الرؤى المستقبلية وخطط التطوير الطموحة بالكلية فقًا للمسار الصحيح لتطوير العملية التعليمية، وآليات التحول الرقمي وطرق التعليم الذكي التفاعلي.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الجامعة عن فخره بالشكل الحضاري لمبني كلية دار العلوم الجديد، المنفذ على أحدث الطرز المعمارية، والمنتظر افتتاحه رسميًا قريبا؛ ليصبح علامة مميزة وإضافة للهوية البصرية للجامعة، مؤكدًا على توجيه المبني للاستغلال الأمثل لكافة قاعاته ومدرجاته لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمناقشات للرسائل العلمية، واستقبال ضيوف الجامعة، بما يحقق رؤية الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، سعي إدارة الجامعة الدؤوب لإنشاء وحدات بحثية تخدم البيئة الصحراوية بمحافظة المنيا، وتستثمر ثروتها المحجرية، وإنشاء كليات جديدة وجامعات تكنولوجية توفير تنوع مصادر التعليم العالي وتخدم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، مؤكدًا دعم ملف الطلاب الوافدين بالكلية ووضع آليات الجذب والتسهيلات لإجراءات قيدهم والتسجيل بالكلية. 

جامعة المنيا مجلس كلية دار العلوم المقر الجديد للكلية الافتتاح الرسمي الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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