الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى الجامعي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تجديد وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المنيا الجامعي، والتي زُودت لأول مرة بأحدث جهاز يتم إدخاله على مستوى القطاع الطبي بمحافظة المنيا، ذو مواصفات فائقة الجودة، وهو جهاز للتصوير المقطعي المحوسب من شركة سيمنز الالمانية، وكذلك جهاز الأشعة الديجيتال، المصنع من قبل كبرى الشركات اليابانية المختصة بالتكنولوجيا الطبية. 

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ويعمل جهاز الأشعة المقطعية الجديد على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية في الحالات الصحية الخطرة والدقيقة، كفحوصات القلب والأورام، وحالات الطوارئ، وحديثي الولادة، وغيرها، ليمثل أحد وسائل التشخيص الحديثة، التي تساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

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شهد الافتتاح  الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة، ومديرو ونواب مديري المستشفى الجامعي، وممثليها شركة "سيمنس هيلثينرز"،.ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات بالشركة في مصر والسودان وليبيا، وارتيريا، وجيبوتي، ومديري مبيعات الشركة بفرع الصعيد .

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وأعرب رئيس الجامعة، عن تقديره لمجهودات ممثلي الشركة الموردة للأجهزة، مؤكدًا أن الجامعة لها رؤية واضحة بإحداث التطوير على مستوى جميع القطاعات، ولا سيما القطاع الطبي، لتقديم أفضل جودة للخدمات الطبية لأبناء محافظة المنيا والمترددين على المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا تجاه كل تعاون مثمر من شأنه تحقيق أفضل جودة ممكنة للصالح العام والخدمة الصحية بالمحافظة.

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كما قدم رئيس الجامعة، شكره لقسم الأشعة بالمستشفى الجامعي على حرصهم المستمر للتطوير. وطالب رئيس الجامعة ممثلي الشركة بأن يكون هناك تدريب للعاملين بالمستشفى على الاستخدام الامثل لهذه التقنية والمزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى يتم الاستفادة منها بأكبر شكل وفي شتى التخصصات.

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وبدوره قدم ضياء الشناوي، شكره لجامعة المنيا على تعاونها وسعيها لمواكبة التطورات في الاجهزة والتكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل للأطباء والفنيين، كدور تقوم به الشركة عبر أفرعها بمصر وخارجها تجاه عملائها مع المؤسسات والمنظمات، مضيفًا بأن جهاز SOMATOM go. Top متصل مباشرة مع الشركة بألمانيا، في حالة حدوث أي عطل يمكن للشركة حله وتفاديه، وموضحًا أن من مواصفات الجهاز استشعار الأعطال قبل حدوثها، وتوفير مجموعة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتيح التحكم في عمليات الفحص عن بعد، وتحسين تجربة المريض من خلال مسارات العمل الحديثة والمتطورة.

جامعة المنيا وحدة الأشعة التداخلية أجهزة التصوير المقطعي الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بجامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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