الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس جامعة المنيا لـ"الدستور": المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال مصابى غزة

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا عن جاهزية جميع المستشفيات الجامعية التابعة لها لاستقبال المصابين والجرحى من أبناء دولة فلسطين، وبالتحديد أبناء قطاع غزة  ضحايا القصف الوحشي الذي يقوم به الجانب الصهيوني، والذي تسبب في وقوع الآلاف ما بين شهداء وجرحى ومصابين بعد قرار الدولة المصرية بعلاج المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنيا جاهزة تماما لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، والذين أصيبوا في الحرب الدائرة والقصف الوحشي الذي يقوم به الكيان الصهيوني على أشقائنا في قطاع غزة.

وأوضح فرحات أن توجد خطط للطوارئ سبق وأعدتها المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين والمرضى، مشيرا إلى أننا في جامعة المنيا ومستشفياتها متوافقين تماما مع خطة الدولة المصرية، وسنقوم باستقبال المصابين والجرحي من أشقائنا الفلسطينيين بقطاع غزة وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على أعلى مستوي.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالمنيا، أن مستشفيات جامعة المنيا في التخصصات جاهزة لاستقبال أبنائنا وإخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تضم مستشفى الاستقبال والطوارئ والكبد والجهاز الهضمي والنسا والتوليد والأطفال والكلى والمسالك البولية والقلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة ومستشفى العيون وجراحات العيون، والذي بدأ العمل التجريبي بها، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة وتضم نخبة على أعلى كفاءة طبية وأطقم تمريض مؤهلة على أعلى مستوى ممكن.

جامعة المنيا المستشفيات الجامعية الجرحى والمصابين أبناء قطاع غزة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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