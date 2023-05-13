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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المعرض الابتكاري لكليات جامعة المنيا 16 مايو

جامعة المنيا
جامعة المنيا

صرح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق المركز الوطني للابتكار وريادة الاعمال بالجامعة لهذا العام المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى جميع كليات الجامعة تحت شعار "بالإبداع والابتكار تحيا مصر"، والذي يقام بقاعة المعارض بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات الثلاثاء القادم السادس عشر من مايو الجاري.

وأكد رئيس الجامعة، على تعزيز دور الجامعة في تبني نهج الابتكار وريادة الأعمال بين منتسبيها، الذي أصبح ضرورة في وقتنا الحاضر لخدمة رؤية التنمية المستدامة بمصر، ورفع كفاءة الخريجين وتطويع أفكارهم لخدمة المجتمع، وتحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات قائمة، ووضعها موضع التنفيذ، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار فيها ودعمها، وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للاستثمار في ريادة الأعمال.

وأوضح رئيس الجامعة أن كليات الجامعة ستقوم بإعداد معرض ابتكاري شامل يمثله جميع المبتكرين المنتسبين لها من طلاب و خريجين وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، وذلك في المجالات الهندسية والإلكترونيات والميكاترونيات والاختراعات والابتكارات والبرمجيات والمشاريع الصغيرة المنتجة، والصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية، والمنتجات الفنية، والوسائل التعليمية المبتكرة، حيث تتم المفاضلة بين المشروعات على أسس الابتكار ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع وخدمته وإيجاد حلول عملية لمشكلاته.

يذكر أن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، كان قد قام أمس بزيارة لكلية السياحة والفنادق، تفقد خلالها معمل أماديوس مصر لأنظمة برامج حجوزات الطيران العالمية، والذي يقوم بتقديم دورات تدريبية تأهل شباب الخريجين بمجال السياحة والسفر، وتضمن أولوية في التعيين والتوظيف بشركات الطيران والسياحة. 

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد عنتر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة، والقائمين على البرنامج.

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جامعة المنيا إنطلاق المعرض الأبتكاري شعار بالإبداع والأبتكار تحيا مصر كليات جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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