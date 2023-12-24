الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين المنيا: 149 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية على
حملات تموينية على المخابز والأسواق لتموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا من ضبط 149 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط وتحرير 149 مخالفة تموينية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 149 مخالفة تموينية منها 111 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- نقص وزن– توقف عن الإنتاج- عدم وجود ميزان– عدم وجود سجلات)، و38 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية- بيع منتجات منتهية الصلاحية)، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسعة، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية  بشكل يومي لضبط الأسواق والأسعار، وضبط المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا
حملات تموينية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا
تموين المنيا تحرير 149 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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