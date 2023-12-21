الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتابع تداعيات انهيار منزل شمال المدينة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد أنهيار منزل بحي شمال المدينة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، تداعيات حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق، بشارع مصطفى فهمي، المتفرع من شارع سوق الملاح بحي شمال مدينة المنيا، الذي أسفر عن انهيار جزء من حائط المنزل المجاور من الناحية القبلية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وكلَّف المحافظ الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، بالانتقال لموقع انهيار المنزل وتفقده والقيام بمعاينة الأضرار الناتجة ومتابعة تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالنسبة للمنزل المجاور وإخلائه من السكان لحين التأكد من سلامته، وعدم تعرض قاطنيه للخطر وذلك بالتنسيق مع لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لمعاينة المنازل المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب المعاينة وإعداد التقرير الفني.

حصر الخسائر

كما وجَّه المحافظ لجنة الإغاثة بـ مديرية التضامن بالمحافظة بالقيام بحصر الخسائر في الممتلكات وصرف 50% من قيمتها بحد أقصى 20 ألف جنيه.

من جهته، أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن معظم الإصابات بسيطة وأن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية وأوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى المنيا العام، وغادروا المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وعدم وجود حالات خطرة بين المصابين.

كانت غرفة الأزمات بديوان عام محافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا صباح اليوم، يفيد بوقوع انهيار لأحد المنازل بحي شمال مدينة المنيا، حيث قامت على الفور، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بفصل التيار الكهربائي والمياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة , وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان والمنزل المنهارحفاظًا على أرواح وحياة المواطنين، وتبيَّن من المعاينة أن المنزل قديم ومكون من ثلاثة طوابق، ومبنى بالدبش والطوب اللبن حوائط حاملة على مساحة 300 متر.

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محافظ المنيا انهيار منزل حي شمال مدينة المنيا مكون من 3 طوابق االدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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