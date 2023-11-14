"تضامن المنيا" تعلن البدء فى إعادة إعمار 25 منزلا بقرية التبينات بالعدوة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا،عن البدء في إعادة إعمار وتأهيل عدد 25 منزل بقرية التبينات بمركز العدوة، أقصى شمال غربي المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان وتحت إشراف المديرية.

وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالمنيا، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتنسيق بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

الاختيار وقع على قرية نجع العرب وذلك لكونها من القرى الأشد احتياجا

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه وقع الاختيار على قرية نجع العرب وذلك لكونها من القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

وأضاف "شعبان" أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل، معربًا عن خالص شكره وتقديره للواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ المنيا، أمام جميع مسئولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

إعادةإعماروتأهيل المنازل بقرية التبينات بمركز العدوة بالمنيا