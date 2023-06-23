مد خط مياه بطول 2 كيلو متر لخدمة قرى مركز العدوة بالمنيا

مدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، خط تدعيم 8 بوصة بطول 2 كيلو متر تقريبًا لتدعيم قرى المركز، وذلك تلبية لمطالب أهالي قريتي سلاقوس وصفانية وإزالة أسباب شكوى ضعف المياه المتكررة من أهالي تلك القرى.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه شدد رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة على عدم التقاعس أو التهاون بأي شكل من الأشكال فيما يخص الاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين فى أى قطاع من القطاعات وخاصة القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

يذكر أن محافظ المنيا كان قد سبق ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة الكهرباء وأعمدة الإنارة بقرى المحافظة، لتحسين الظروف المعيشية والحياتية اليومية للمواطنين وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.