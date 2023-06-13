"تضامن المنيا" تنظم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين بقرى مركز بنى مزار

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، ومكتب مشروعات الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 73 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرى جرج وصفط أبوجرج وشمس الدين بمركز بني مزار شمال المحافظة، وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بالمنيا بالكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر- عيون- أعصاب- عظام- مخ وأعصاب- سمعيات- جراحة عامة- أطفال- باطنة- مسالك).

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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