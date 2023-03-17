الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جيران ضحايا انهيار منزل بالمنيا يكشفون تفاصيل الحادث

انهيار منزل بالمنيا
انهيار منزل بالمنيا

حالة من الحزن تسيطر على أهالي مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بعد تشييع جثامين ضحايا المنزل المنهار والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين وسط حالة من الحزن الشديد بين الجميع.

وقال جيران الضحايا وشهود عيان إن الضحايا كانوا طيبين للغاية ورب الأسرة رجل بسيط وطيب القلب وكان يعمل باليومية وأن المنزل قديم ومشيد بالطوب اللبن.

وأشار الجيران إلى أن أمس كان جميع الضحايا يحضرون حفل زفاف أحد أقاربهم وبعد انتهاء حفل الزفاف في العاشرة مساء عادوا إلى المنزل لكي يناموا إلا أن قدر الله جاء.

وأضاف جيران الضحايا أننا سمعنا صوت في الساعات الأولى للصباح وفوجئنا بانهيار أحد حوائط المنزل وعلى الفور أسرعنا للمنزل لإنقاذ المصابين واستخراج الجثث، كما جاءت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين للمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وهم شروق. ع. ح 17 عاما وطارق. ع. ح  12 عاماً ورضا. ع. ع 45 عاما وعيد. ح. ع 70 عامًا ولمياء. ع. ح 8 سنوات وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف جهات التحقيق كما أصيب  أحمد. ع. ع 18 عاما وعمر. ع. ح 10 سنوات، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

كولر يكشف عن مفاجأته للاعبى الأهلى بعد خماسية صن داونز

حصاد «القوى العاملة» في أسبوع| مُلتقى توظيف وتعيينات لذوي الهمم.. وانتخابات تكميلية عمالية

«المحمية».. مغامرة «3D» تحت سطح الماء لرفع الوعى البيئى لدى الأطفال

«رمضان بصحة».. هل هناك خطر على مرضى الضغط بسبب الصيام؟

افتتاح مسجد النقادية بمركز إدفو شمال أسوان

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى