جيران ضحايا انهيار منزل بالمنيا يكشفون تفاصيل الحادث

حالة من الحزن تسيطر على أهالي مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بعد تشييع جثامين ضحايا المنزل المنهار والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين وسط حالة من الحزن الشديد بين الجميع.

وقال جيران الضحايا وشهود عيان إن الضحايا كانوا طيبين للغاية ورب الأسرة رجل بسيط وطيب القلب وكان يعمل باليومية وأن المنزل قديم ومشيد بالطوب اللبن.

وأشار الجيران إلى أن أمس كان جميع الضحايا يحضرون حفل زفاف أحد أقاربهم وبعد انتهاء حفل الزفاف في العاشرة مساء عادوا إلى المنزل لكي يناموا إلا أن قدر الله جاء.

وأضاف جيران الضحايا أننا سمعنا صوت في الساعات الأولى للصباح وفوجئنا بانهيار أحد حوائط المنزل وعلى الفور أسرعنا للمنزل لإنقاذ المصابين واستخراج الجثث، كما جاءت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين للمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وهم شروق. ع. ح 17 عاما وطارق. ع. ح 12 عاماً ورضا. ع. ع 45 عاما وعيد. ح. ع 70 عامًا ولمياء. ع. ح 8 سنوات وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف جهات التحقيق كما أصيب أحمد. ع. ع 18 عاما وعمر. ع. ح 10 سنوات، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.