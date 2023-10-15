الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منصة "أيادي مصر" بالدقهلية تشارك في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن مشاركة منصة "أيادي مصر بالدقهلية" في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي، والذي يُقام على مدار يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر الجاري بمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة 95 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأسرة المصرية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من  اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة والأسرة المصرية والتي تتميز بها المحافظات وتوفير مدخلات الإنتاج، مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة "منصة ايادي مصر".

الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

وافتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديري.

وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه القلبية لأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة الاحتفال بعيدهم القومي أعاده الله عليهم وعلى مصر الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وأشار مختار إلى أن منصة "أيادي مصر" أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية لدعم أصحاب تلك الحرف ومساعدتهم على بيع تلك المنتجات من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية.

وأكد المحافظ، أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو تشجيع أصحاب تلك الحرف على زيادة معدل الإنتاج فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المصرية من خلال عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهنة العريقة للحفاظ عليها من الانقراض.

وقال مختار، إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر ورمزا لها وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة.

جدير بالذكر أن عدد المحافظات المشاركة من أيادي مصر في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد بلغت حوالي 13 محافظة هم: (الوادي الجديد - الدقهلية -  الغربية - أسيوط - شمال سيناء - الفيوم - قنا - الشرقية - القليوبية - كفرالشيخ - أسوان -  الأقصر - الجيزة).

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الوادي الجديد محافظات الجمهورية

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