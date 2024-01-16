إزالة 23 تعديًا ومخالفات بناء واسترداد 10 أفدنة أملاك دولة بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم لجميع صور التعدى بالبناء المخالف والازالة في المهد.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أنه في إطار متابعة حملات ازالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٣ حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث قام أيمن يوسف رئيس حي شرق والتفتيش الاداري بالمركز وفني تنظيم الإدارة الهندسية بردم حالة حفر سملات في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر بشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع الحرية، وإيقاف ١٠ حالات تعدي لبناء مخالف بدون رخصة بشوارع متفرعة من شارع الحرية بإجمالي ٢٤٠٠ متر، كما أزال سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة حالتين تعدى على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط و١٢سهم بحوض النشوه وحوض الساحل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن السيد عرفات عبد الله نواب رئيس المركز نفذت إزالة ٥ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد، حيث تم إزالة عدد ٥ حالات تعدي منها عدد ٢ حاله تعدي بقطاع ابوان و٢ حاله تعدي بقريه بردنوها و١ حاله تعدي بحى غرب المدينه خارج الحيز العمراني بمساحه ٥ قيراط و٢٠ سهم، باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس مجلس قروي منبال وبردنوها ورئيس حي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين.

وأضاف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، أن حى شمال المدينة نفذ حملات ازالة بحضور هانى الخولي والدكتور عصام محمود نائبا رئيس المركز اسفرت على إزالة وايقاف عدد 4 حالات تعدي في المهد بحي غرب المدينة، وبحضور مسئول الحى ومسئول التنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف سطوحى رئيس القرية نفذت حملة لمتابعة املاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى، حيث تمكنت الحملة من استرداد ١٠ أفدنة أملاك دولة بعرب بني خالد بالظهير الصحراوى الغربي.

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