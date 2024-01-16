الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تموين المنيا» يضبط 125 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

 

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 125مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجارى والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.


وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين بالمنيا والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
 

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية التى أسفرت عن ضبط 94 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (ذبح خارج المجازر - مجهول المصدر - شهادات صحية - بدون ترخيص - عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكد أن مديرية التموين من خلال إداراتها بمراكز المحافظة التسع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، لضبط الأسواق والأسعار وفرض الأنضباط التمويني والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحىة المواطنين، مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي، مشددا علي الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات. 

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
تموين المنيا ضبط 125 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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