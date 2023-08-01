الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون لرفع كفاءة منظومة النظافة بين الوحدة المحلية والجمعيات الأهلية بمطاي بالمنيا

جانب من توقيع البروتكول
جانب من توقيع البروتكول

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، توقيع بروتوكول تعاون بين الوحدة المحلية بقرية بردنوها  مع الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقرية والقرى التابعة لها

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قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم عقد اجتماع بالوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها مع مسئولي الجمعيات الأهلية العاملة بنطاق مجلس قروي بردنوها وذلك لوضع بروتوكول تعاون بين الوحدة المحلية وبين الجمعيات الأهليه للتعاون في رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى التابعة لبردنوها ورفع المخلفات أولا بأول حفاظا على صحة المواطنين.

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفة مستمرة حفاظا على صحة المواطنين ومتابعة رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى وذلك من خلال ورديات صباحية ومسائية تتم على مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من كافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وتقوم بنقل هذه المخلفات أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

بروتوكول تعاون رفع كفاءة منظومة النظافة الوحدة المحلية بقرية بردنوها بمطاي الجمعيات الأهلية بمطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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