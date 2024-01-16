الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 352 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في المنيا

تطعيم الماشية ضد
تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة وأنه يأتي علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين

من جانبه، استعرض الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع علي مدار الشهرين الماضيين حيث تم تحصين 352 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 21500 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، لافتًا إلي زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية

وأضاف مدير المديريةً، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 572 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورتهُ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنهُ.

من ناحية آخري كان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، قد سبق وأعلن أنه جارى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية بالمحافظة وهى (تونا الجبل بملوى - العدوة - قلوصنا بسمالوط)، مشيرًا أنه يتم الاستعداد لافتتاح مجزر تونا الجبل التابع لإدارة ملوي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم مراعاة كافة الملاحظات على الأعمال التي يتم إنجازها وسرعة دخولها الخدمة حتى يستفيد المواطن من التطوير، لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا
تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا
تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا
تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا
بيطري المنيا تحصين 352 ألف رأس ماشية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري

مواد متعلقة

"صحة المنيا" تنظم 32 ألف ندوة تثقيفية لـ500 ألف مواطن خلال 2023

زراعة 130 شجرة ببني أحمد في المنيا

إزالة 23 تعديًا ومخالفات بناء واسترداد 10 أفدنة أملاك دولة بمراكز المنيا

«تموين المنيا» يضبط 125 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بـ"صحراوي المنيا"

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بمدينة العمال

"تكافؤ الفرص" بالمنيا تنفذ سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية

فحص 149 ألف حالة خلال 88 قافلة طبية بقرى المنيا خلال 2023

الأكثر قراءة

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

انفصال العوضى وياسمين.. هل صدقت نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف؟

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الاداري

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس