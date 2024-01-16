تحصين 352 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة وأنه يأتي علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين

من جانبه، استعرض الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع علي مدار الشهرين الماضيين حيث تم تحصين 352 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 21500 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، لافتًا إلي زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية

وأضاف مدير المديريةً، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 572 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورتهُ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنهُ.

من ناحية آخري كان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، قد سبق وأعلن أنه جارى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية بالمحافظة وهى (تونا الجبل بملوى - العدوة - قلوصنا بسمالوط)، مشيرًا أنه يتم الاستعداد لافتتاح مجزر تونا الجبل التابع لإدارة ملوي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم مراعاة كافة الملاحظات على الأعمال التي يتم إنجازها وسرعة دخولها الخدمة حتى يستفيد المواطن من التطوير، لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا