زراعة 130 شجرة ببني أحمد في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التحديات الخاصة بالمناخ تزامنا مع التغيرات المناخية،وذلك من خلال زراعة الأشجار المثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى وأحياء المنيا.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالطرق والمداخل الرئيسيه لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حي غرب تمكن من زراعة ١٣٠ شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائري لمدينة المنيا ببني أحمد الغربية وري هذه الأشجار تحت إشراف دكتورة انتصار أحمد، رئيس القرية، لإضفاء مظهر جمالي بشوارع القرى.

زراعة 100 مليون شجرة بالشوارع والطرق والميادين

وأكد أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي ضرورة تنفيذ أعمال وفعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بكافة الشوارع والطرق والميادين لتوفير بيئة نظيفة ومواجهة كافة التغيرات المناخية، مشددا علي ضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار والأعتناء بها

وأضاف أن الوحدة المحلية كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة حيث واصلت الوحدات المحليه(البرجايه-نزلة حسين-طوخ الخيل-تله-بني احمد الغربيه-حي جنوب)، أعمال النظافه لرفع المخلفات والتراكمات من الشوارع والتوابع وجميع نقاط التجمع حيث تم رفع حوالي 138 طن قمامة ومخلفات، وتم نقلها الى المقلب العمومي يالظهير الصحراوي لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والقضاء على المظاهر السلبية لشوارع مدينة المنيا.

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