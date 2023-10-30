الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

زراعة 142 شجرة مثمرة وزينة ضمن "100 مليون شجرة" بالمنيا (صور)

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال توفير مساحات خضراء والحد من التلوث، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ويحقق البعد الجمالي. 

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعة ١٤٢ شجرة مثمرة وزينة بالجانب الغربي للطريق الدائري، على مدار أمس واليوم كما تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام، كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان ودهان جزوع الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي، وبدائري مطاي بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

وأكد أن هذه الأعمال والفعاليات والمتابعة تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة الدائمة والمستمرة  للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لفئات المواطنين محذرا من أية محاولة للإضرار بهذه الأشجار أو محاولة إتلافها مؤكدا أن من يحاول ذلك سيتم تطبيق القانون عليه دون أية استثناءات.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
المنيا زراعة 142 شجرة الطريق الدائري بمطاي مبادرة 100 مليون شجرة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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