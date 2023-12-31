الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى المنيا": تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية

تطوير المجازر الحكومية
تطوير المجازر الحكومية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار أعمال تطوير المجازر بمراكز المحافظة ضمن الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة للجزارين بنطاق المحافظة من أجل الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى المحافظة.


من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه جار الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ٣ مجازر حكومية بالمحافظة وهى (تونا الجبل بملوى - العدوة - قلوصنا بسمالوط)، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد لافتتاح مجزر تونا الجبل التابع لإدارة ملوي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه جرت مراعاة كل الملاحظات على الأعمال التي يتم إنجازها وسرعة دخولها الخدمة حتى يستفيد المواطن من التطوير، لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

يذكر أن مديرية الطب البيطرى بالمنيا، قد سبق وأعلنت عن تحصين 270 ألف رأس ماشية على مدار شهر ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة على مدار شهر حصنت 270 ألف رأس من الماشية (أبقار وجاموس وأغنام وماعز)، إلى جانب ترقيم وتسجيل 13 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال (120) لجنة فرعية و4 لجان مركزية، لافتًا إلى أن لجان التحصين تواصل عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

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بيطري المنيا تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر حكومية الخطة المتكاملة الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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