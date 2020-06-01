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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف الحملات الرقابية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر بالمنيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:08 ص
لحوم
لحوم
المنيا ـ على حسين
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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتغليظ العقوبات على الجزارين الذين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، حفاظا على صحة وحياة المواطنين وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، بسرعة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وإجراء حصر لكافة الجزارين على مستوى المحافظة بالقرى والمدن، ومتابعتهم وتحرير إنذارات ومحاضر تلوث بيئة، تجاه المخالفين منهم والذين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، منعا لتكرار حدوث تلك الظاهرة، والقضاء عليها.

كما وجه المحافظ، الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية البيطرية للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة الخاضعة للإٕشراف البيطري الكامل، وكذلك المرور على محال ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالأسواق للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يثبت قيامه بعرض وبيع لحوم فاسدة.

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