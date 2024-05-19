عاجل.. مظاهرات أمام منزل نتنياهو خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى الآن

نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مظاهرات أمام مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في القدس، خلال اجتماع مجلس الحرب الذي بدأ في وقت سابق من مساء السبت.

وقالت عائلات المحتجزين: "دم المختطفين برقبة نتنياهو"، مطالبون بإزاحة نتنياهو عن الحكم ووقف العملية في رفح للتوصل إلى صفقة.

فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدد من المتظاهرين، في محاولة لتفريق المحتجون من عائلات المحتجزين.

زلزال يضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. جانتس يهدد عرش نتنياهو بورقة "المحتجزين"

حرب مستعرة أشعلها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس داخل أروقة حكومة الاحتلال عقب خروجه في مؤتمر صحفي معلنًا خلاله عن أن نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، ومن يتحكمون فيها يفكرون فقط في أنفسهم، مهددًا بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف.

وجاءت تصريحات جانتس، السبت، الذي يشهد خروج الآلاف من الإسرائيليين وعوائل المحتجزين في غزة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية المطالبين بضرورة إيقاف الحرب وإبرام صفقة تبادل وإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن" بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلًا من حماس في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية".

وأوضح نتنياهو، أن شروط بيني جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.

بينما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، إن بيني جانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه.

واقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، على عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الاستقالة غدًا.

فيما انهال وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على جانتس بالسباب واصفًا إياه بالكاذب المخادع، قائلًا: إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.