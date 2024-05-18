السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون عربية: نتنياهو "بهلوان" يلاعب جميع الأطراف للبقاء فى السلطة

نتنياهو
نتنياهو

أكد محمد مصطفى أبو شامة المتخصص في الشؤون العربية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بهلوان سياسي" وطوال الوقت يلاعب جميع الأطراف ويقامر للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة والهروب من المحاسبة على ما ارتكبه من جرائم والفساد الداخلي.

وأضاف محمد مصطفى أبو شامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن نتنياهو شخصن الحرب على غزة وكان عنده الكثير من الفرص للخروج بشكل لطيف ومرضي ولم يفعل، قائلا: "اللي عمله في غزة شيء غير مسبوق ولا مُرضي وكان عليه التوقف وحتى اللحظة يشخصن المسألة وهو وحكومته".

وتابع: "نتنياهو وحكومته من المتطرفين يريدون البقاء في الحكم والتلاعب بالانتخابات الأمريكي التي أصبحت غزة جزءا من الوضع والعين عليها لما يحدث من مآسٍ كبيرة بدعم الولايات المتحدة ماليا وعسكريا".

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