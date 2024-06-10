استعلم مباشرة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالفيوم 2024

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، قائمة بحث واهتمام من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالمحافظة، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم عن موعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور أحمد الأنصاري.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024

أعلنت محافظة الفيوم، في بيان صحفي، منذ قليل، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال مؤتمر صحفي، بديوان عام المحافظة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وعن قائمة أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالفيوم 2024، أوضحت المحافظة أنه سيتم إعلانها فور اعتماد النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2024 الدستور

في السياق ذاته، تستعد جريدة "الدستور" لتفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 برقم الجلوس عبر الدستور فور تجهيزه من هنا.

وبعد تسجيل الدخول، يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم كتابة الرمز الظاهر أمامك، والضغط على أيقونة عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2024 برقم الجلوس

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني.

ويمكن استخراج النتيجة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من هنا.

ثم اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

وبعدها يختار الطالب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

تحديد الفصل الدراسي، والسنة الدراسية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية.

الضغط على عبارة بحث.

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