بيطري المنيا: ضبط 1305 كيلو لحوم خلال حملات تفتيشية بـ5 مراكز

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 15 قضية مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي تم تنظيمها بـ5 مراكز على مستوى المحافظة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على الأسواق.



وأضاف أن الحملة تم تنفيذها بمراكز «أبوقر قاص، مغاغة، بني مزار، المنيا، ملوي»، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 1305 كيلو من اللحوم منها 1167 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تلاحظ وجود تغييرات عليها، و138 كيلو لحوم بقرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ ومصادرة الكميات المضبوطة وأخذ عينات للفحص المعملي لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.



وأكد "عثمان" أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، والذي وجه بالتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام.