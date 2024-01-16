"صحة المنيا" تنظم 32 ألف ندوة تثقيفية لـ500 ألف مواطن خلال 2023

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القطاع الصحى شهد تطورا ملحوظًا ظهر جليا من خلال إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب إطلاق المبادرات الصحية وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " وتنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة سواء الثابتة أو المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، وعقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تنفيذ 32 ألف و613 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا نفذت خلال العام الماضى، 32 ألف و613 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع استفاد منها ما يقرب من نصف مليون مواطن، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

عقد 1134 لقاءا جماهيريا و682 ندوة بالقوافل العلاجية الحكومية بقرى المحافظة

وأشارت الدكتور ولاء الدين أحمد رجائى مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية إلى تنفيذ 28593 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و3338 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عقد 1134 لقاءا جماهيريا و682 ندوة بالقوافل العلاجية الحكومية بقرى المحافظة، بالإضافة إلى تقديم 1883 مشورة عامة حيث بلغ عدد الحضور بالندوات 497 ألف و864 مترددا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد سبق وأعلنت أنها قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 99 ألف و790 مواطنًا خلال 2023، بتكلفة بلغت 195 مليون و966 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدي احتياجها للتدخل السريع.



من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى، لافتًا الي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لعدد 26158 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي بعدد 12982 جلسة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والضغط والسكر) لعدد 70611 حالة، مشيرًا إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

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