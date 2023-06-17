السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 7 آلاف حالة ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا

الكشف علي 7 ألاف
الكشف علي 7 ألاف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرصه الدائم على متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تعمل على خدمة الأهداف التنموية، ومنها مبادرة "100 مليون صحة" لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمختلف فئات المجتمع وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى وكبار السن وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وفحص 7 آلاف و421 مواطنًا وذلك خلال شهر مايو الماضي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقًا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد سمير، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، أن مبادرة "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

الكشف علي 7 ألاف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
الكشف علي 7 ألاف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
الكشف علي 7 ألاف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
الكشف علي 7 ألاف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
صحة المنيا فحص 7 ألاف حالة مبادرة 100 مليون صحة علاج الأمراض المزمنة وكبار السن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

استطلاع أمريكى: ارتفاع شعبية ترامب على حساب بايدن رغم التهم الموجهة إليه

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه فى عابدين

رئيس الغرفة التجارية بالوادى الجديد: إقبال تاريخى بانتخابات الغرفة (فيديو)

"حياة كريمة" تتكفل بسداد إيجارات أكثر من ألف أسرة متعثرة بالإسكندرية

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لجامعة القاهرة التكنولوجية

غدًا.. استكمال محاكمة مرتضى منصور فى "التعدى على موظفين عموميين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟