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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

صحة المنيا: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:23 م
اطباء الصعيد
اطباء الصعيد
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت عن بدء انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة المصرية، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

أوضح نادى، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وذلك للعناية بصحة الأم والجنين والتي تهدف لفحص السيدات الحوامل خلال مراحل الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي” “Bومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأضاف الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة سوف تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

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