غلق كوبرى الملك فاروق بمدينة المنيا 3 أسابيع للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إغلاق كوبري الملك فاروق "الكوبري العالي" لمدة ثلاثة أسابيع، تبدأ من غدٍ الجمعة، للقيام بأعمال صيانة ضرورية، معلنة عن طريق بديل طوال فترة الإغلاق.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن غلق كوبرى الملك فاروق الذي يربط غرب الترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا يكون لثلاثة أسابيع اعتبارًا من الجمعة ١٩ يناير حتى ٨ فبراير المقبل نظرًا لأعمال الصيانة، على أن يكون كوبرى محمد بدوي بديلًا، وذلك بتغيير اتجاهه بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مع إدارات المرور والطرق والكباري.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، سائقي السيارات الأجرة والملاكي بالالتزام وأخذ الحذر والالتزام بالطريق البديل حفاظًا على سلامة أرواح وحياة المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن أعمال الصيانة بالكوبري تأتي فى ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة وعمل الصيانة الدورية للطرق والكباري للحفاظ على سلامة المواطنين من حوادث السير.