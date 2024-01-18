إزالة وإيقاف 44 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجهًا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملات مكثفة لإزالة التعديات تحت إشراف حسن محمد السيد، نائب رئيس المركز، وعبدالمنعم صابر، رئيس قريه ابا وسعد فخري رئيس قريه طنبدي أسفرت على إزالة وإيقاف عدد 7 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بمساحه 975 مترتقريبًا بوحده طنبدي ووحده ابا وحي شرق بحضور مسئولى التنظيم والازالات بالوحدة وتم التحفظ علي أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت إزالة 20 حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث قام على الكيال نائب رئيس المركز وحمدى عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا وإدارة الازالات بالوحدة بإزالة ٦ حالات تعدى بالبناء المخالف بقرية صندفا كما ازال عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الازالات والتنظيم ومسئول حماية الاراضى 4 حالات تعدى فى المهد بقرية ابو جرج على مساحة قيراطين و١٢سهم وقام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بايقاف وإزالة ٣ حالات تعدى بالبناء المخالف بالقصبى وتمكن محمد عيد رئيس حى غرب ومحمد ابو الليل رئيس حى شمال وإدارة الازالات والاشغالات ازالة حالتين تعدى بالبناء المخالف بدائرة الحى وردم حالتين حفر بأرض زراعية وإيقاف حالة هدم بدون رخصة بجوار مخبز أبو خاطر وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف أعمال تكسير سملات مسلحة في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٥٠ متر بشارع متفرع من شارع عمر بن الخطاب، وكذلك إيقاف أعمال بناء بدون رخصة لمنزل مساحتة ١٠٠متر بشارع بلال بن رباح وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن السيد وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز قامت بأزاله ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد حيث تم أزاله عدد ٤ حالات تعدي منها عدد ٣ حاله تعدي بقطاع منبال وعدد ١ حاله تعدي بحى غرب المدينه خارج الحيز العمراني بمساحه ٢ قيراط و١٢ سهم، باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس مجلس قروي منبال ورئيس حي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين.

وأشار عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم والمتغيرات بقرى البرجاية وطوخ الخيل وبنى محمد سلطان وصفط الخمار قامت بحملات تكثيفيه لأزالة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ 6 حالات تعدى على اراضى زراعية واراضى املاك الدوله بمساحة ٧١٤ متر وتفاصيلها كالاتى حالتى بقرية طوخ الخيل خالة تعدى على اراضى املاك الدوله مبانى بمساحة ١٢١متر وحالة تعدى اراضى زراعيه مبانى بمساحة قيراط وحالتى بقرية صفط الخمار حالة تعدى املاك دوله مبانى بمساحة ١٣١متر وحالة تعدى اراضى زراعية مبانى بمساحة ٢٠ سهم وحالة تعدى بقرية بنى محمد سلطان تعدى على اراضى زراعية حفر أساس بمساحة ١٢ سهم وحالة تعدى بقرية البرجاية تعدى على اراضى زراعية حفر أساس بمساحة ٦ سهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون حيث اشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات.

وقال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف طه حسين نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ويسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية بالمركز قامت بإزالة حالة تعدى بدون ترخيص بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أنه تم رصد عدد من المخالفات بمعرفة رضا مصطفى واسامه سيبويه نائبا رئيس مركز ملوى، حيثُ تم التصدى وازالة حالة بناء بالدور السابع علوى بجوار مسجد الشيخ بخيت، كما تم رصد اعمال شدة خشبية بشارع ٨١ بحى جنوب المدينة، وذلك بحضور اشرف حسانين مساعد رئيس المدينه ومسئول العمليات محمود صفوت وعدد من الجهات المعاونه كما تم التصدى وازالة أعمال البناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص لعدد ٤ حالات بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا وذلك بحضور مؤمن صلاح نائب رئيس المركز ويوسف عبدالحميد رئيس القرية وسكرتير القرية وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واحالة المخالفين للنيابة العامة، والتحفظ على المعدات والادوات المستخدمة فى البناء.

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