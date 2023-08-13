بدء تركيب الكمرات الحديدية بكوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى فى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا عن بدء تركيب الكمرات الحديدية بكوبري المشاة الملكية البحرية تمهيدًا للانتهاء من أعمال إنشاء الكوبري وتشغيله استجابة لشكاوى الأهالي المتكررة.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه فى إطار الاهتمام بشكاوى المواطنين والحفاظ على أرواحهم واستجابة لشكاوى أهالى الملكية البحرية والمتكررة، بخصوص سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ كوبرى مشاة الملكية البحرية، ومن خلال التنسيقات التى تمت من قبل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية، فقد تم بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاة الملكية البحرية استعدادًا للانتهاء من أعمال إنشاء الكوبرى، مؤكدًا أنه سيتم غلق المزلقان نهائيًا بعد تشغيل الكوبرى وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وبيّن أنه تم التنسيق مع جهاز التعمير والسكة الحديد على أن يتم وضع الكمرات الحديدية يومى 12 و13 أغسطس الجاري، للانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى المشاة وذلك تخفيفًا على المواطنين واستجابة لشكواهم.