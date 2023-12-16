الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية العمل بالمنيا: تعيين 665 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى خلال نوفمبر الماضى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل وإصقالهم بالمهارات والقدرات الفنية لتوفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتأهيل الشباب لسوق العمل وإشراكهم في عمليات التنمية.

واستعرض محافظ المنيا، تقريرًا لمديرية العمل عن جهود المديرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم تعيين 665 شابًا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من جميع المؤهلات والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم إلى المديرية.

كما قدم مركز التدريب المهني من خلال السيارة المتنقلة في أبيوها بمركز أبوقرقاص دورة تدريبية عن التفصيل ضمن الدورات المجانية التي تقدمها مراكز التدريب المهني بالمديرية.

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المنيا مديرية العمل بالمنيا تعيين 665 شابا القطاع الخاض والأستثماري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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