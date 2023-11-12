الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: الدولة تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص ودعم المستثمرين

اجتماع المجلس الاقتصادي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لعرض الفرص التجارية والاستثمارية للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في نوفمبر الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب  ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واسماعيل الفحام مدير المنطقة الصناعية ومروان محمد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والمستثمرين من أصحاب المشروعات والشركات بالمحافظة.


أكد محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتسعى إلى تحفيز الشركات وأصحاب المشروعات ودعم المستثمرين من خلال التنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بـيـن الـدول الإفريقيـة وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الإفريقية، بما يضمن عقد شراكات من شأنها دعم المستثمرين وتقديم البدائل والحلول، وفتح قنوات اتصال مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنـك الإفريقـي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

 

اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
محافظ المنيا المجلس الأقتصادي الأجتماعي دعم المستثمرين تحفيز القطاع الخاص اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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