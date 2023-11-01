المنيا "الأولى" في تنفيذ مبادرة "مشروعك" بإجمالي 29 ألف مشروعك

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تصدر محافظة المنيا المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حتى نهاية شهر أكتوبر2023، حيث نفذت المحافظة 29 ألف و253 مشروعا بقروض بلغت 3،4 مليار جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم توفير 86 ألف و259 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة من خلال هذه المشروعات.

وأكد المحافظ، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات أو أزمات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات والتسهيلات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم بقوة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية وذلك من خلال التخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى.

الجدير بالذكر، أن مبادرة "مشروعك"، تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم، إلى جانب مكافحة الهجرة الداخلية وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة الفعالة والقوية فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل المالي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.