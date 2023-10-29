محافظة المنيا تعلن عن منح للتأهيل والتدريب على إقامة المشروعات للشباب

أعلنت محافظة المنيا عن فتح باب التقدم للحصول على منح التأهيل والتدريب على إقامة وإدارة المشروعات في الفترة من الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال.

وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وإشراف وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومديرية العمل والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا.

برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة

من جانبها، أوضحت داليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن البرامج المقدمة تشمل برامج: حدد فكرة مشروع، واعرف قدراتك ونمى مهاراتك، وابدأ مشروعك، وبرامج (التسويق- التخطيط- الإدارة المالية)، وهي برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة، لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم، مشيرة إلى أن المتقدم للتدريب يجب أن تتوافر به عدة شروط، منها الإقامة بمحافظة المنيا والحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، والرغبة فى إقامة أو تطوير مشروع خاص، وألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا تزيد على 45 عامًا.



وأضافت أنه على من تنطبق عليه الشروط ويرغب الحصول على منحة التدريب إرسال بياناته عبر الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين رقم 01100585052

يذكر أن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة كانت قد سبق وأعلنت عن تنظيم عدد من الندوات وحملات التوعية على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر الوعي الثقافي والفكري بكل الجوانب، بهدف دعم التنمية الشاملة لكل المستويات الفكرية والثقافية.