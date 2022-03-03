«التميز العلمي» بوزارة الإنتاج الحربي يختتم أسبوع ريادة الأعمال

نظم نادي ريادة الأعمال بمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، أسبوع لريادة الأعمال بالمركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في إطار حرص كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة على تنفيذ توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتدريب رواد الأعمال وأصحاب الفكر الإبتكاري على مفاهيم ريادة الأعمال وتوجييهم لكيفية إنشاء نماذج العمل وإنشاء كيانات للعمل المتكامل بالإعتماد على أفكار ومشروعات تطبيقية من خلال أنشطة تحاكي الواقع وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور مهندس إيهاب أبوبكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجي، إن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال تضمنت مشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء فى مجالات البحث العلمى والتطبيقي وريادة الأعمال وذلك إيماناً من المركز بأهمية دعم و تسويق التكنولوجيا ونشر ثقافة الابتكار ودعم أى مبتكر لديه فكرة تساعد على حل مشكلة أو تحدى داخل المجتمع.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لنوادى ريادة الأعمال والابتكار، إلى إن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تولى اهتماما كبيرا بدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وأضافت عبد الرشيد أنه منذ عام 2013 تم إطلاق مبادرة إنشاء مكاتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، منوهة إلى أن منذ عام 2016 كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه جميع الشباب بالجامعات للمشروعات الريادية والعمل الحر، مشيرةً أن هناك ما يقرب من (60) مكتب لريادة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى نهاية الفعاليات تم تنظيم مسابقة بين المشاركين.