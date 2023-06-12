وزير الصناعة يبحث مع وفد "أفريكسيم بنك" ترتيبات استضافة معرض التجارة البينية الإفريقي

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، والوفد المرافق له. حيث استعرض اللقاء مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية في السوق المصري، وكذلك الإعداد لاستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي خلال شهر نوفمبر المقبل. حضر اللقاء الوزير، مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومي عسل، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والسيد أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار والشركات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للخروج بالنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقبل بالشكل الذي يليق بمكانة وأهمية مصر في قلب القارة الإفريقية. مشيرًا إلى أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل الصناعي القاري وبما يسهم فى توفير احتياجات القارة الإفريقية بمنتجات مصنعة داخل القارة.

من جانبه، قال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، إن هناك تعاون وثيق بين البنك والحكومة المصرية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، حيث يبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك في مصر 6.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها سنويًا بدول القارة الأفريقية بتكلفة تصل إلى 60 مليار دولار، لاسيما وأن البنك يسهم في تمويل هذه المشروعات.

وأشار إلى أن البنك أطلق مؤخرًا منصة رسمية تتضمن كافة العطاءات والفرص المتعلقة بمشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها داخل القارة الأفريقية، وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من المعلومات للشركات المصرية للمشاركة في هذه المشروعات.