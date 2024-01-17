الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات المنيا

ندوة السلامة والصحة
ندوة السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل متمثله في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزاره مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة المنيا، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك بفندق جراند اتون بالمنيا.

السلامة والصحة المهنية 

شارك بالحضور ممثلي 35 شركة، وأكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة، والدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج، وذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة فى نشر التوعية بأساليب وإجراءات السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت وقطاعات العمل داخل المحافظة للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة. 

زيادة الإنتاج والدخل 

وأضافت أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الاجهزة الوظيفية للسلامة، وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال، وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين، كما تطرق أيضًا للحديث عن ماهي تصاريح العمل وأهميتها وانواعها، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصاريح العمل.

كما ألقى المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها، كما شارك في فعاليات المبادرة نهاد عبد المعطي من الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من الكوارث بالوزارة، وعمرو عبد العال مدير عام أحد الفنادق الكبرى، والذي ألقى كلمة حول دور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي العنصر البشري والمنشآت.

وزارة العمل سلامتك تهمنا مبادرة محافظة المنيا الصحة المهنية

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