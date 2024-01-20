السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 85 شجرة على طريق "مصر- أسوان" الزراعى بمطاى فى المنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعية 100 مليون شجر، في إطار خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث وتوفير مساحات خضراء وبيئة صحية للمواطنين. 

قال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استكملت أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، وزراعة ٨٥ شتلة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي بالجانب الشرقي لطريق مصر أسوان الزراعي ، واستكمال الزراعة بالجانب الشرقي للطريق، وعمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها.  

دهان جزوع الأشجار وتسوية ونظافة أمام المطرانية بالمناهزة

أضاف رئيس المركز والمدينة أنه تمت نظافة الحشائش ورفعها ودهان جزوع الأشجار وتسوية ونظافة أمام المطرانية بالمناهزة بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي، كما قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها، حيث تم رفع الأتربة من على جانبي الطريق الدائري ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق الدائري.

أكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

 

 

 

 

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
المنيا زراعة 85 شجرة طريق مصر أسوان الزراعي مركز مطاي بالمنيا مبادرة 100 مليون شجرة

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