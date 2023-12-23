زراعة 133 شجرة مثمرة في مركز مطاي بالمنيا

ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"..

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وتوفير بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

زراعة 133 شجرة متنوعة

وفي هذا السياق، أوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تواصل استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 133 شجرة متنوعة ماهوجني ومورينجا وأنواع أخرى بطريق ٢٤٢ بمدينة مطاي وتم ري الأشجار المزروعة والنباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حي غرب المدينة واصل رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان،كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي كما قامت اداره الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافه مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار بالتعاون مع الحمله الميكانيكية بحضور أشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش، مشيرًا إلى أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء ويتم متابعتها لحظيًا لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي لشوارع أحياء المدينة.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا