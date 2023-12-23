السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"..

زراعة 133 شجرة مثمرة في مركز مطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وتوفير بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

زراعة 133 شجرة متنوعة

وفي هذا السياق، أوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تواصل استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 133 شجرة متنوعة ماهوجني ومورينجا وأنواع أخرى بطريق ٢٤٢ بمدينة مطاي وتم ري الأشجار المزروعة والنباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن حي غرب المدينة واصل رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان،كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي كما قامت اداره الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافه مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار بالتعاون مع الحمله الميكانيكية بحضور أشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش، مشيرًا إلى أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء ويتم متابعتها لحظيًا لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي لشوارع  أحياء المدينة.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا
المنيا مبادرة 100 مليون شجرة زراعة 133 شجرة مثمرة إدارة تموين مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

مواد متعلقة

"صحة المنيا" تواصل تقديم خدمات رعاية وتوعية ومشورة للشباب وطلاب المدارس

ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بالمنيا

إزالة وإيقاف 35 حالة بناء مخالف فى مراكز المنيا (صور)

محافظ المنيا يتابع تداعيات انهيار منزل شمال المدينة

156 محضر إشغالات خلال حملة مكبرة بالمنيا

ضبط 130 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

إزالة وإيقاف 47 تعديًا ومخالفات بناء بمراكز المنيا

رئيس جامعة المنيا يُهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يفتح الباب أمام رحيل الشناوي وعبدالمنعم في الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدني" في السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغني... وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟