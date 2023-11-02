زراعه 105 أشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" فى مدخل "مطاى" بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير وتجميل مداخل المدن، وذلك لتوفير مساحات خضراء؛ لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير بيئة صحية نظيفة، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها.

قال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت أعمال تطوير وتجميل مدخل مطاي الجنوبي أمام مدخل قرية بني عمار بالجانب الغربي وبالحارة الوسطى لطريق مصر أسوان الزراعي أمام بنزيمه الكوادى، حيث تم تسوية المكان بجليدر الوحدة المحلية وإزالة الحشائش، ورفع المخلفات وتجهيز المكان للزراعة.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم استكمال زراعة ١٠٥ أشجار مثمرة وزينة (برتقال- يوسفي- جوكاسيا- تقوما تفله) من مفارق مركز ومدينة سمالوط حتى مدخل بني عمار التابع لمركز ومدينه مطاي، وتم ري الأشجار القديمة والجديدة، وعمل جواري ونظافه الحشائش ورفعها بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تجميل وتطوير المدينة كانت قد تمكنت من زراعه عدد ٩٣ شجرة مثمرة وزينة بعد تسوية الطرق، وري الأشجار المزروعة بالطريق الدائرى وبطريق مصر أسوان الزراعي في زمام مدينة مطاي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في أعمال تطوير وتجميل مداخل المدن، وتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في أعمال تجميل وتطوير المدينة لإضفاء الشكل الجمالي لمدينة مطاي وتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا