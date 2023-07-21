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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 مليون شجرة".. زراعة أشجار مثمرة وزينة فى 3 مراكز بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمحافظة، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وتوفير بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جهته، تابع عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس حنوب المحافظة، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية، حيث تمت زراعة ما يقرب من 35 من شتلات الأشجار المثمرة بمحيط مجمع الخدمات الحكومية بقرية نزلة البدرمان.

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في زراعة الأشجار بكل مداخل القرى والشوارع الرئيسية والميادين والطرق السريعة.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قال هشام فايز، رئيس المركز، إنه جارٍ استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعددٍ من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري بمدخل مطاي الجنوبي وبالحديقة الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي بجوار ميدان السلام، بالإضافة إلى زراعة 60 شجرة بالطريق الدائري بحي غرب المدينة، و120 شجرة بالطريق الدائري بمدخل مطاي الشمالي بجوار ميدان الشهيد، مشيرًا إلى أن هذه الأشجار تُعد بمثابة متنفس بيئي في ظل التغيرات الجوية.

كما تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار لـ"قرية العزيمة"، إلى جانب زراعة 50 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية.

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المنيا زراعة أشجار مثمرة وزينة 3 مراكز بالمنيا مبادرة 100 مليون شجرة مراكز ديرمواس ومطاي وسمالوط

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