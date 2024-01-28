إزالة 46 حالة تعد ومخالفات بناء في المنيا

تمكنت مراكز محافظة المنيا من إزالة 46 حالة تعد ومخالفات بناء خلال اليوم الأول من انطلاق الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتي بدأت أمس السبت، بقرى ومدن المحافظة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه ضمن الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفذت الوحدة المحلية ببني مزار ٢٣ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف، حيث شن على الكيال نائب رئيس المركز ورؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والإشغالات بالمركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات بأحياء المدينة، أسفرت عن إزالة ١٠ حالات تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بإجمالي مساحة ٥ قراريط وسهمين، وكذلك إزالة ٥ حالات بناء بدون ترخيص على مساحة ٨٠٠ متر بتقسيم عاطف وبشارع الجمهورية وتم التحفظ على بعض مواد البناء، كما أزال سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ٧حالات تعدى على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بدائرة الوحدة على مساحة ٤ قراريط بحوض ظهر الجمل وحوض النشوه وحوض الساحل وحوض الجزيرة ٣٨ وحالة بنزلة عمرو وحالة بكفر الشيخ إبراهيم.

وتمكن حمدى عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بصندفا، من إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بعزبة بساليوس على مساحة قيراط، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى وأحياء المنيا تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ١٤ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء العشوائى بدون تراخيص بمساحة١٢٢٧ وبيانتها كالآتى: ٧ حالات بقرية نزلة حسين وأربع حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة مبانى وبناء أسوار بمساحة ٢١٠ متر، ثلاث حالات تعدى على أراضى زراعيه مبانى بمساحة قيراط، ١٠سهم وحالة بحى غرب المدينة داخل الحيز العمراني بناء مخالف بمساحة ٤٢٠ متر وحاله بقرية طوخ الخيل تعدى على أراضي زراعية مبانى بمساحة قيراط وحاله بقرية البرجاية تعدى على أراضي زراعية حفر أساس بمساحة ١٢ سهم وحاله بقرية بنى محمد سلطان تعدى على أراضي زراعية حفر أساس بمساحة ١٢ سهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأضاف تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه ضمن الموجة ٢٢ للإزالات نظمت الوحدة المحلية بالمركز حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص وإشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي، قامت بإزالة ٦ حالات وبقرية بنى موسى والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى أن أسامة سيبويه نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، قام برصد 3 حالات شدة خشبية بحى شرق مدينة ملوى، حيثُ تم التحفظ على كافة الأدوات المستخدمة في البناء، وإزالة حالة حفر أساس للشروع في أعمال البناء المخالف، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فالبناء، حيثُ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء