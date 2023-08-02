رفع 70 طن مخلفات خلال حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقرى "ملوي" بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة للمركز أسفرت عن رفع 70 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله، نفذت حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيثُ تم رفع ما يقرب من 70 طن مخلفات من كافة المخلفات من نقاط التجميع، ونقلها الى الظهير الصحراوى وتركيب وصيانة اعمدة الأنارة كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة برئاسة سند مختار رئيس القرية حملة نظافة نظافة وتمهيد شوارع القرية.

يأتي ذلك تسهيلا على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية وصيانة اعمدة الانارة بطريق مصر اسوان والشيخ حسين وواصلت الوحدة المحلية لمجلس قروي ابشادات برئاسة اشرف ماهر رئيس القرية وشملت إزالة ورفع كل المخلفات الصلبة في نطاق الوحدة المحلية، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي كما نفذ رؤساء الاحياء بالمدينة حملة نظافة مكبرة وتم رفع كافة المخلفات من القمامة ونقلها الى الظهير الصحراوى.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي فى ضوء توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بالاهتمام بمنظومة النظافة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة مشيرا إلي أنه كان قد أعطي توجيهات وتكليفات خلال أجتماعة بنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القري التسعة ، بالمرورالميدانى على الطرق الرئيسية والفرعية مع تحرير محاضر بيئة لكل من يقوم بوضع مخلفات محصول القصب على جانبى الطريق، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى بالمركز والمدينة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الحملات تباعا وبشكل مستمر للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري، وبهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وخلق جو صحي وبيئي مناسب، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

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