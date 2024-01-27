22 ألف منتفع بالتأمين الصحي وفحص 3769 تظلم"تكافل وكرامة" خلال 2023 بالمنيا

استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دور الجهات التنفيذية في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين خلال عام 2023 من حيث سرعة وسهولة تقديم الخدمات، بالموقع الإلكتروني للمحافظة عن 14 خدمة خاصة ببوابة خدمات المحليات، إلى جانب نشر دليل خدمات المراكز التكنولوجية الموحدة بمحافظة المنيا بإجمالي 56 خدمة يشمل المستندات المطلوب تقديمها والرسوم والمدة لكل خدمة، مؤكدا استمرار التوجه نحو ميكنة الإجراءات الحكومية.



ففي قطاع الصحة، أوضح المحافظ، أنه تم تحديث وميكنة عدد من مكاتب الصحة وربطها بمكاتب الصحة الـ 360 مكتبا على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات الخاصة بحجز الكشف بعيادات التأمين الصحي حيث بلغ إجمالي طلبات الحجز على المنظومة 22248 منتفعا خلال الفترة منذ يوليو وحتى منتصف ديسمبر من العام المنقضي.



وفى قطاع التضامن الاجتماعي، أكد المحافظ، أنه تم تنفيذ طلبات توفيق أوضاع لعدد 1425 جمعية وكذلك 65 إشهارا لقيد جمعيات جديدة، بالإضافة إلى فحص 3769 تظلم في مجال تكافل وكرامة،وتلقى 198906 شكوى الكترونية، فيما قدم قطاع البريد خدمات الكترونية من خلال 18 مكتبا بريديا يؤدى 24 خدمة متنوعة.



كما قام مكتب التموين بتطوير عدد 17 مركز خدمة مواطنين على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم خدمات تنوعت ما بين (إصدار بطاقة بدل تالف ـ بدل فاقد ـ فصل اجتماعي ـ إضافة زوجة ـ إضافة مواليد ـ الاستعلام عن صرف الخبز والتموين ـ نقل إلى محافظة أخرى)، بالإضافة إلى تقديم خدمات البطاقة التموينية عن طريق الهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي.

فيما قامت شركة الغاز بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم خدمات (التعاقد ـ التحصيل ـ وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للعملاء)، إلى جانب تخصيص خط ساخن رقم 19134 لاستقبال شكاوى المواطنين.

خدمات حكومية إلكترونية خلال العام الماضي بالمنيا

خدمات حكومية إلكترونية خلال العام الماضي بالمنيا

خدمات حكومية إلكترونية خلال العام الماضي بالمنيا

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خدمات حكومية إلكترونية خلال العام الماضي بالمنيا

خدمات حكومية إلكترونية خلال العام الماضي بالمنيا