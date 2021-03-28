المراكز التكنولوجية بالمنيا تستقبل 167 ألفا و797 طلب تصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى انتهاء المدة المحددة آخر مارس الجاري، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم مع الدولة كما يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.وأعلن محافظ المنيا، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 167 ألفا و797 طلب للتصالح في مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي.وأضاف المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيرًا الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.