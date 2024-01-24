«صحة المنيا»: مليون و437 ألف طالب يتلقون خدمات صحية خلال عام



أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة أبنائها من الشباب والطلاب ورفع الوعى الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة.



من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا قدمت مليون و437 ألف و572 خدمة صحية متنوعة للشباب شملت رعاية صحية وتوعية ومشورة لعدد 526 ألف و681 من الشباب والمراهقين وذلك خلال عام 2023، مشيرا إلى إجراء فحص طبى شامل لعدد 748 ألف و666 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي.



وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 153139 من الذكور و373542 من الإناث حيث تنوعت الخدمات ما بين 506084 خدمة رعاية صحية و458520 خدمة مشورة، بالإضافة إلى تقديم 472968 خدمة توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.



وأضافت أنه تم تنفيذ 2994 ندوة تثقيفية بموضوعات متنوعة، إلى جانب المرور علي 4102 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب ومتابعة انتظام سير التطعيمات، مشيرةً إلي أنه تم تنفيذ11 دورة تدريبية لعدد 203 متدربين علي خدمات عيادات الشباب والمراهقين، فضلًا عن المرور على عدد 11 دور للأيتام وفحص 238 طالبا وتحويل 173 لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وتقديم 33 ندوة للتثقيف والتوعية الصحية.

وكانت مديرية الصحة قد سبق وأعلنت أنها قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 2 مليون 459 ألف و585 حالة خلال عام 2023 الماضى، ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

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